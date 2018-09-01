Утро добрым не бывает: в Киеве "евробляхер" протаранил две иномарки - ФОТО

Инцидент произошел на ул. Большой Васильковской, 67/7. По предварительной информации, водитель на большой скорости двигался по пустой дороге, но в один момент не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в два припаркованных авто.

Во время столкновения один из мужчин, находившихся автомобиле виновника ДТП, выпал на ходу из авто. Медики, прибывшие на место, госпитализированы водителя и одного из пассажиров BMW. В припаркованном Mitsubishi находился водитель, ему удалось избежать серьезных увечий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Днепровской набережной перевернулась фура, груженная асфальтом.