05:00 01.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202606:roman

На Сумщине уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

В городе Ромны Сумской области пиротехники провели работы по ликвидации авиабомбы ФАБ-100 времен Второй мировой войны. Об этом говорится на официальном сайте украинского ГСЧС. 

На Сумщине уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

Работы были проведены группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумском районе проведены работы. 

На место находки взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как фугасная авиационная бомба весом 100 килограмм. Радиус разлета осколков данной авиабомбы составляет около 800 метров.

Пиротехники изъяли взрывоопасный предмет, вывезли в специально отведенное место и уничтожили, детонировав сопряженный объект.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно более 2000 человек эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны. 


Поделиться
Читайте также:
 
Китайские физики заново пересчитали величину силы гравитации Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты независимо от весовой категории Знали ли вы о самом древнем ритуале на Земле? Кличко приедет в Вашингтон, чтобы лично возложить цветы на могилу Джона Маккейна
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив