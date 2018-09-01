На Сумщине уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

Работы были проведены группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумском районе проведены работы.

На место находки взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как фугасная авиационная бомба весом 100 килограмм. Радиус разлета осколков данной авиабомбы составляет около 800 метров.

Пиротехники изъяли взрывоопасный предмет, вывезли в специально отведенное место и уничтожили, детонировав сопряженный объект.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно более 2000 человек эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны.