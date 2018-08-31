В центре Киева разбилась фура с асфальтом - ФОТО

По предварительной информации, водитель транспорта превысил скорость и не справился с управлением, когда пытался совершить маневр в соседний ряд. Кузов машины стало клонить в сторону, а вместе с ним и кабину шофера. В результате, несколько тонн асфальта оказалось просто на дороге. Материал стал плавиться от высокой температуры и застывать.

Что стало причиной переворота, пока неизвестно. Предварительно, без пострадавших. На месте происшествия прибыл наряд патрульной полиции, которые вызвали спецтехнику, чтобы поставить фуру на место и ликвидировать следы аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мариуполе легковушка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе.