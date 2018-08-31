В центре Днепра произошло двойное самоубийство - ВИДЕО, ФОТО

Девушка и парень выпрыгнули из окна восьмого этажа высотного дома. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, инцидент произошел на улице Глинки около семи часов утра.

16-летняя девушка и 18-летний парень снимали жилье в течение нескольких дней. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В свою очередь Информатор уточняет, что по предварительной информации, пара выпрыгнула из апартаментов МОСТ-Сити. Работники скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть потерпевших.

Возле тел погибших разбросаны лепестки роз. Сотрудники торгового центра ничего не слышали. Но они уверены, что это самоубийство, и оно связано с неблагополучными играми в социальных сетях, - пишет издание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре 13-летняя девушка выпрыгнула из окна восьмого этажа. По предварительной информации, на такой шаг девушка пошла после ссоры со своим парнем.