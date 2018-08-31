В США произошла авария с пассажирским автобусом и фурой, есть жертвы - ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба полиции штата в Twitter.

Стоит отметить, что на момент столкновения в автобусе было 49 пассажиров. Он следовал из города Альбукерке в Финикс.

Предварительно установлено, что у грузовика лопнуло колесо. Водитель потерял управление и пересек разделительную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом. В данное время, на месте работает полиция, устанавливая и выясняя все причины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб. От удара в авто сработали подушки безопасности.