11:59 31.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Чикаго на водоочистной станции прогремел взрыв, пострадали 10 человек - ВИДЕО

В американском городе Чикаго в ночь на пятницу, 31 августа, произошел взрыв на водоочистной станции.

В Чикаго на водоочистной станции прогремел взрыв, пострадали 10 человек - ВИДЕО

От взрыва в здании рухнула крыша. В результате инцидента травмы получили десять человек. Как сообщает Chicago Tribune, два человека оказались заблокированы под обломками крыши.

Их извлекли прибывшие на место происшествия спасатели. Состояние этих двух пострадавших оценивается как серьезное или критическое.

Взрыв произошел в цеху по уплотнению шлама. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка метана.

Местные СМИ отмечают, что водоочистная станция была введена в эксплуатацию в 1922 году. Она обслуживает более миллиона человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 26 августа в Чикаго произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли шесть детей и двое взрослых.


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