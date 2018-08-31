13:59 31.08.2018 | Происшествия | Новости
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Полиция нашла прощальную записку самоубийц в Днепре - ФОТО

Сотрудники полиции нашли прощальную записку, которую оставили молодые люди, покончившие жизнь самоубийстом в Днепре утром в пятницу, 31 августа.

Полиция нашла прощальную записку самоубийц в Днепре - ФОТО

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, по их словам, "уже пожили и познали жизнь в свои 17-18 лет".

Аброськин добавил, что молодая пара приехала в Днепр из Киева. Также он опубликовал фотографии из квартиры погибших. На одном из снимков видно, что по полу разбросаны розы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Днепре молодая пара выбросилась из апартаментов МОСТ-Сити. Работники скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть 16-летней девушки и 18-летнего парня. Работники торгового центра уверены, что это самоубийство связано с неблагополучными играми в социальных сетях.


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