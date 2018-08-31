21:18 31.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье загорелся магазин стройматериалов

Сегодня, 31 августа, в Закарпатской обалсти спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина стройматериалов. Об этом говорится на официальной сайте украинской ГСЧС. 

На Закарпатье загорелся магазин стройматериалов

Инцидент произошел в поселке Долгое Иршавского района в одноэтажном отдельно стоячей здания магазина строительных материалов возник пожар на площади около 120 кв. метров. На место происшествия прибыли пожарные, которые в течении 15 минут локализовали огонь на площади 240 кв. метров.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 15 человек личного состава пожарной группы и 3 единицы техники ДСНС. Вероятной причиной возгорания являются неполадки в системе электроснабжения помещения, где складировались строительные материалы. Стоимость нанесенного ущерба предприятию не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Полтавской области трое суток тушили торфяной пожар


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