На Закарпатье загорелся магазин стройматериалов

Инцидент произошел в поселке Долгое Иршавского района в одноэтажном отдельно стоячей здания магазина строительных материалов возник пожар на площади около 120 кв. метров. На место происшествия прибыли пожарные, которые в течении 15 минут локализовали огонь на площади 240 кв. метров.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 15 человек личного состава пожарной группы и 3 единицы техники ДСНС. Вероятной причиной возгорания являются неполадки в системе электроснабжения помещения, где складировались строительные материалы. Стоимость нанесенного ущерба предприятию не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Полтавской области трое суток тушили торфяной пожар.