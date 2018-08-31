На Буковине третьи сутки пытаются достать из колодца мужчину

Рабочий копал колодец, и когда находился на глубине 30 метров, бетонные кольца сверху внезапно начали падать, и мужчину за считанные минуты засыпало землей.

По словам свидетелей, он пытался спрятаться в нишу в стене, однако его придавило одной из упавших конструкций.

Спасатели надеются извлечь его живым, но с каждым часом шансы уменьшаются. Ведь под завалами мужчина слишком долго.

Как сообщал "УРА-Информ", в Черновицкой области 14 подростков отравились во время отдыха в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города Вижница.