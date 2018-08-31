14 подростков отравились в оздоровительном комплексе

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

За медицинской помощью обратились 14 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Все они - спортсмены из Киевщины. Подростки жили и питались в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города.

Медики 30 августа сообщили полицейским, что в районную больницу обратились 14 несовершеннолетних с жалобами на повышение температуры тела, расстройство желудка и плохое самочувствие. Врачи диагностировали пищевое отравление. После того, как детям оказали помощь, их в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По данному факту следователи начали уголовное производство.

Как сообщал "УРА-Информ", пострадавшему в результате отравления химоружием "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарльзу Роули стало хуже в больнице.