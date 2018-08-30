13:43 30.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде прорвало водопровод, затоплены несколько улиц - ФОТО

В Ужгороде на улице Капушанской, неподалеку от кругового движения с улицей Легоцкого, случилась авария на водопроводах.

В Ужгороде прорвало водопровод, затоплены несколько улиц - ФОТО

В результате аварии под водой оказались несколько улиц. Как сообщает в четверг, 30 августа, Ua-reporter, сейчас мощный прорыв зафиксирован напротив АЗС.

Часть автомобилей вынуждены объезжать Капушанскую в этом районе. По данным СМИ, аварийной машины Водоканала на месте аварии еще нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мьянме в среду вечером, 29 августа, прорвало плотину. В результате стихийного бедствия под водой оказались 85 деревень. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает Reuters, пожарные, военные и чиновники еще вчера начали отчаянную операцию по спасению после того, как водосброс ирригационной плотины прорвался в ручей Свар в центре Мьянмы, пустив поток воды через деревни и близлежащие города Свар и Едаше.


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