В Ужгороде прорвало водопровод, затоплены несколько улиц - ФОТО

В результате аварии под водой оказались несколько улиц. Как сообщает в четверг, 30 августа, Ua-reporter, сейчас мощный прорыв зафиксирован напротив АЗС.

Часть автомобилей вынуждены объезжать Капушанскую в этом районе. По данным СМИ, аварийной машины Водоканала на месте аварии еще нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мьянме в среду вечером, 29 августа, прорвало плотину. В результате стихийного бедствия под водой оказались 85 деревень. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает Reuters, пожарные, военные и чиновники еще вчера начали отчаянную операцию по спасению после того, как водосброс ирригационной плотины прорвался в ручей Свар в центре Мьянмы, пустив поток воды через деревни и близлежащие города Свар и Едаше.