В центре Рима в церкве обрушилась крыша

В Риме в четверг, 30 августа, в церкве Сан-Джузеппе-деи-Фален, расположенной в центре города вблизи античного форума обвалилась крыша.
Как сообщает издание Медуза, на данный момент данных о пострадавших нет. В момент обрушения церковь была закрыта для посещения.
Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.
Как сообщается, в результате падения кусков кровли получила повреждения античная Мамертинская тюрьма, расположенная под церковью.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эфиопии рухнул на землю военный вертолет. В результате катастрофы погибли 18 человек. Как сообщает местная пресса, на борту вертолета находились 15 военнослужащих и трое гражданских.