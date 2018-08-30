22:59 30.08.2018 | Происшествия | Новости
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В центре Рима в церкве обрушилась крыша

В Риме в четверг, 30 августа, в церкве Сан-Джузеппе-деи-Фален, расположенной в центре города вблизи античного форума обвалилась крыша.

В центре Рима в церкве обрушилась крыша

Как сообщает издание Медуза, на данный момент данных о пострадавших нет. В момент обрушения церковь была закрыта для посещения.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.

Как сообщается, в результате падения кусков кровли получила повреждения античная Мамертинская тюрьма, расположенная под церковью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эфиопии рухнул на землю военный вертолет. В результате катастрофы погибли 18 человек. Как сообщает местная пресса, на борту вертолета находились 15 военнослужащих и трое гражданских.


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