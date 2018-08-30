В Польше в аварии погиб украинец, еще один в тяжелом состоянии

В городе Мыслибож Западнопоморского воеводства микроавтобус с украинцами въехал в автомобиль работников по обслуживанию дорог. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один украинец. Еще один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, по неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Водитель микроавтобуса был трезв.

Вместе с тем представитель полиции уезда города Мислибож Яцек Полещук уточнил, что

в аварии погиб один пассажир микроавтобуса - гражданин Украины. Еще один украинец, который был в этом автомобиле, получил травмы. Он сейчас находится в больнице города Щецин.

Травмы также получили водитель-поляк, а также двое работников дорожных служб. Они перевезены в госпиталь города Гожув Велькопольский.

Районная прокуратура города Мыслибож начала производство по факту ДТП.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Турции автобус с 25 российскими туристами столкнулся с грузовым автомобилем. После столкновения он съехал с трассы в водный канал. В результате аварии пострадали 11 россиян и водители транспортных средств.