В Мьянме прорвало плотину, затопило 85 деревень

В результате стихийного бедствия под водой оказались 85 деревень. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщает Reuters, пожарные, военные и чиновники еще вчера начали отчаянную операцию по спасению после того, как водосброс ирригационной плотины прорвался в ручей Свар в центре Мьянмы, пустив поток воды через деревни и близлежащие города Свар и Едаше.

При этом местные СМИ отмечают, что за несколько дней до катастрофы чиновники утверждали, что плотина Свар в порядке, несмотря на беспокойство жителей относительно ее переполнения.

К плотине направлена бригада спасателей. В районе затопления закрыт участок автомагистрали Янгон-Мандалай. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце июля сообщалось, что в Мьянме в результате схода оползня в штате Качин погибли 23 человека, еще четверо пропали без вести. Сход оползня привел к обрушению шахты по добыче нефрита вблизи села Сейко-Му.