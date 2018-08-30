11:50 30.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные подожгли книжный магазин - ФОТО

В украинской столице двое неизвестных подожгли книжный магазин и избили продавца. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В Киеве неизвестные подожгли книжный магазин - ФОТО

Отмечается, что на место происшествия отправились правоохранители, врачи "скорой" и пожарные.

Как утверждает потерпевший, в помещение магазина зашел мужчина и попросил показать книгу для подарка. Продавец подошел к стеллажам и почувствовал удар по голове.

После этого, в магазин пришел еще один мужчина и начал обливать пол неизвестным веществом и поджег его. Злоумышленники забрали мобильный телефон, деньги и скрылись с места происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство УК Украины. За совершение правонарушений предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Полиция проводит розыскные и следственные действия, направленные на розыск и задержание подозреваемых.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"полиция Днепра задержали хулиганов, которые несколько дней назад разгромили полицейское авто. Отмечается, что экипаж группы реагирования патрульной полиции в составе двух полицейских выехал на вызов к кафе. На месте на полицейских напала группа хулиганов, один из которых битой разбил лобовое стекло служебного автомобиля.


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