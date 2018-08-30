В Греции продолжает рости количество жертв лесных пожаров

Об этом говорится в заявлении пожарной службы.

В заявлении греческого ведомства говорится, что последней жертвой стала 83-летняя женщина, которая сегодня утром умерла в больнице в результате серьезных ожогов.

83 человека погибли в смертельных пожарах в Греции в конце июля, еще 15 умерли позднее в больнице.

Немало погибших стали заложниками узких улиц, где разгулялась стихия, а спасительные маршруты к побережью были незаконно ограждены. На месте катастрофы было множество нелегальных конструкцій, что очень распространено в Греции.

Как сообщал "УРА-Информ", 28 августа, в Греции разбился тренировочный военный самолет. В результате крушения погиб один из пилотов. При этом второму пилоту удалось выжить, поскольку он успел выпрыгнуть с парашютом.