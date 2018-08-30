На международной космической станции произошла утешка кислорода

Сегодня, экипаж Международной космической станции отремонтировал небольшую трещину, которая, скорее всего, образовалась из-за столкновения с маленьким метеоритом. Из-за инцидента никто не пострадал, но на станции упало давление и произошла утечка кислорода.

NASA подтвердило повреждения на корабле "Союз", который состыковался с МКС в июне 2018-го года.

Сейчас на станции находится шесть человек: три представителя NASA, два российских космонавта, а также представитель Европейского космического агентства.

Как сообщал "УРА-Информ", на Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity. Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла исследовательский робот. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить.