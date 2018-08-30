18:58 30.08.2018 | Происшествия | Новости
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На международной космической станции произошла утешка кислорода

Международная космическая станция была повреждена. Проблему исправили, никто из космонавтов на пострадал.

На международной космической станции произошла утешка кислорода

Сегодня, экипаж Международной космической станции отремонтировал небольшую трещину, которая, скорее всего, образовалась из-за столкновения с маленьким метеоритом. Из-за инцидента никто не пострадал, но на станции упало давление и произошла утечка кислорода.

NASA подтвердило повреждения на корабле "Союз", который состыковался с МКС в июне 2018-го года.

Сейчас на станции находится шесть человек: три представителя NASA, два российских космонавта, а также представитель Европейского космического агентства.

Как сообщал "УРА-Информ", на Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity. Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла исследовательский робот. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить.


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