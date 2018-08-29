В Ровненской области произошла масштабная авария, есть пострадавшие - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба полиции области, авария случилая на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов вблизи города Здолбунов.

По предварительной информации, на участке дороги, где проводятся ремонтные работы, за автомобилем Mercedes-Benz, водитель которого пропускал встречный транспорт, остановился Volkswagen T4, в который врезался Renault Master.

От удара Volkswagen перевернулся, а Renault отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Opel Insignia.

Скорая помощь увезла в больницу двух пострадавших. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области во вторник поздно вечером, 28 августа, легковой автомобиль сбил двух молодых людей. Юноши на скутере погибли при столкновении.