08:32 29.08.2018 | Происшествия | Новости
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Урагана "Мария"в Пуэрто-Рико убил три тысячи человек

В Пуэрто-Рико официально назвали число жертв урагана "Мария".

Урагана

Стихия обрушилась на регион в сентябре 2017 года. По данным властей ураган убил 2975 человек.

Как заявил в среду, 29 августа, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо, эксперты по заказу властей подготовили доклад по жертвам и ущербу от урагана.

Мы не предвидели ситуацию, при которой будут полностью оборваны все коммуникации, прекращено энергоснабжение, заблокированы дороги. Для нас это урок, что необходимо быть готовыми к худшему, - пояснил губернатор, добавив, что сейчас понимает, что были допущены ошибки.

Губернатор также сообщил, что создает комиссию по изучению последствий ураганов и реестр людей, которые являются потенциальными жертвами следующего возможного урагана.

В случае нового урагана около 60 тысяч домов могут быть разрушены, а система энергоснабжения в некоторых районах по-прежнему нестабильна, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее экономическое агентство Moody's оценивало возможный ущерб от урагана " Мария", обрушившегося на регион в сентябре 2017 года, в 95 миллиардов долларов только для Пуэрто-Рико.


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