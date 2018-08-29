Под Львовом легковушка врезалась в бензовоз, погиб иностранец - ФОТО, ВИДЕО

По неизвестным причинам автомобиль Hyundai Coupe выехал на встречную полосу и на скорости врезался в бензовоз DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Словакии.

Как сообщил руководитель общественной платформы Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, от удара погиб на месте водитель легковушки.

В свою очередь водитель грузовика рассказал, что словак, скорее всего, уснул, поэтому и выехал на встречную. Водитель бензовоза пытался, сколько смог, съехать вправо, однако все равно произошло столкновение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области возле села Грибовка во вторник утром, 28 августа, маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек.