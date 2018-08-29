12:36 29.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Оккупанты могли сами спровоцировать химический выброс в Крыму

В крымском Армянске российские оккупационные "власти" до сих пор не установили причину выброса химических веществ.

Оккупанты могли сами спровоцировать химический выброс в Крыму

Оккупационный "глава" администрации полуострова Сергей Аксенов заявил о проверках на трех работающих предприятиях в регионе. Речь идет о заводах Крымский содовый завод, "Бром" и "Крымский титан". Сейчас там работают рабочие группы экологов и прокуратуры.

Ранее Аксенов утверждал, что источником выброса мог быть "Крымский титан", однако позже появились и другие версии. В свою очередь, руководители всех предприятий отказываются от того, что у них мог произойти выброс.

Экс-глава союза предпринимателей Армянска Юрий Соломаха заявил, что выброс химического вещества "пришел" со стороны "Крымского титана", потому что в селе Перекоп, которое находится между "Титаном" и Армянском, выжжена вся растительность. По его мнению, выброшенное в атмосферу вещество может быть связано с российскими военными.

Как сообщал "УРА-Информ", 28 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.


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