На Львовщине легковушка сбила двух подростков, оба погибли

Юноши на скутере погибли при столкновении. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Жаркив Бродовского района около полуночи.

По данным департамента, тут произошло столкновение иномарки, за рулем которой находился 25-летнего жителя Бродовского района и скутер, на котором ехали юноши 18 и 17 лет.

В результате столкновения водитель и пассажир скутера погибли на месте аварии. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 28 августа, на объездной дороге на мосту возле села Винники под Львовом произошла авария. По неизвестным причинам автомобиль Hyundai Coupe выехал на встречную полосу и на скорости врезался в бензовоз DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Словакии.