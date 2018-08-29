10:59 29.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине легковушка сбила двух подростков, оба погибли

В Львовской области во вторник поздно вечером, 28 августа, легковой автомобиль сбил двух молодых людей.

На Львовщине легковушка сбила двух подростков, оба погибли

Юноши на скутере погибли при столкновении. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Жаркив Бродовского района около полуночи.

По данным департамента, тут произошло столкновение иномарки, за рулем которой находился 25-летнего жителя Бродовского района и скутер, на котором ехали юноши 18 и 17 лет.

В результате столкновения водитель и пассажир скутера погибли на месте аварии. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 28 августа, на объездной дороге на мосту возле села Винники под Львовом произошла авария. По неизвестным причинам автомобиль Hyundai Coupe выехал на встречную полосу и на скорости врезался в бензовоз DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Словакии.


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