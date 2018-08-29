Из-за химаварии в Крыму страдает Украина

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает "Укринформ".

Он отметил, что в некоторых селах области ситуация критическая. Поэтому, Бабин подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы начался соответствующий экологический мониторинг. Его цель – получить четкую оценку размеров экологического бедствия на подконтрольной Украине территории в результате незаконной деятельности предприятий северного Крыма.

Также, он отметил, что результаты мониторинга могут послужить основанием для привлечения к ответственности правоохранительными органами всех, кто причастен к работе крымских предприятий.

Как сообщал "УРА-Информ", в крымском Армянске российские оккупационные "власти" до сих пор не установили причину выброса химических веществ.