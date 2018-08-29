18:19 29.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за химаварии в Крыму страдает Украина

От экологических проблем, которые возникли в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыма, страдают не только жители Армянска, но и жители населенных пунктов в Херсонской области.

Из-за химаварии в Крыму страдает Украина

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает "Укринформ".

Он отметил, что в некоторых селах области ситуация критическая. Поэтому, Бабин подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы начался соответствующий экологический мониторинг. Его цель – получить четкую оценку размеров экологического бедствия на подконтрольной Украине территории в результате незаконной деятельности предприятий северного Крыма.

Также, он отметил, что результаты мониторинга могут послужить основанием для привлечения к ответственности правоохранительными органами всех, кто причастен к работе крымских предприятий.

Как сообщал "УРА-Информ", в крымском Армянске российские оккупационные "власти" до сих пор не установили причину выброса химических веществ.


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