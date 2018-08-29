11-месячный младенец утонул в кастрюле с водой

Об этом информирует 1NEWS со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Копы сообщают, что мать ребенка была сильно загружена по хозяйству, она на несколько минут оставила мальчика одного во дворе, где стояла большая кастрюля с водой.

Вернувшись из дома назад во двор, она увидела, что ребенок уже в бездыханном состоянии лежит в кастрюле.

Мать быстро вытащила малыша из воды и попыталась привести его в чувство, но ее сын умер.

Как сообщал "УРА-Информ", во Львовской области во вторник поздно вечером, 28 августа, легковой автомобиль сбил двух молодых людей. Юноши на скутере погибли при столкновении.