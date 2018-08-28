В столице на автобане столкнулись сразу семь авто - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Победы. Так, столкнулись сразу семь автомобилей Toyota Prado, Volkswagen Crafter, Honda Civic, Peugeot 407, Volkswagen Passat, Opel Omega, Toyota Land Cruizer.

Из-за столкновения образовалась огромная пробка в сторону станции метро Нивки. В ДТП пострадал один человек, пассажирка Opel. Девушку госпитализировали с травмой ноги.

Правоохранители выясняют все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера произошло дорожно-транспортное проишествие. По предварительной информации, водитель "Газели" ехал по улице Бальзака в сторону проспекта Романа Шухевича, а Jaguar, с которым столкнулся грузовик, двигался по Драйзера в сторону улицы Радунской.