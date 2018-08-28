13:35 28.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе конфликт фаст-фуда закончился стрельбой

В Одессе во вторник, 28 августа, на стоянке возле заведения быстрого питания произошел конфликт.

В Одессе конфликт фаст-фуда закончился стрельбой

При этом закончился он стрельбой. В результате инцидента один из участников драки получил травму головы. Как сообщает Приморский отдел полиции города, прибывшие на место происшествия наряды полиции предварительно установили, что конфликт между группой лиц перерос в драку.

Одна из ее участниц осуществила несколько выстрелов в сторону автомобиля из травматического пистолета, принадлежащего одному из присутствующих. В результате драки мужчина получил травму головы, ему была оказана медицинская помощь.

Все участники конфликта доставлены в отделение полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Харькова в ночь на понедельник, 27 августа, на площади Героев Небесной Сотни произошла стрельба. В результате чег пострадал один мужчина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в районе одиннадцати часов правоохранителям сообщили о стрельбе на территории площади Героев Небесной Сотни.


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