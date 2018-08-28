08:19 28.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне во время карнавала задержали 370 человек

В ходе карнавальной ночи афро-карибской культуры в Лондоне правоохранители задержали 373 человека. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

В Лондоне во время карнавала задержали 370 человек

Отмечается, что копы отобрали у всех задержанных 36 единиц оружия. Предполагается, что число хулиганов может увеличиться. Также не обошлось без многочисленных столкновений с правоохранителями, около 30 человек из личного состава страж порядка пострадали.

Карнавал в Ноттинг-Хиле проводится ежегодно с 1964 года. В этом году он открылся 26 августа. Это крупнейший уличный фестиваль Европы, который каждый год посещают более миллиона человек.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", российские оккупанты задержали крымского татарина Решата Мединова, который пытался пересечь админграницу в сторону материковой части Украины. Сотрудники ФСБ России задержали мужчину около четырех утра при пересечении КПП "Армянск" из Крыма на материк.


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