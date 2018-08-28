12:33 28.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Крыму произошел химический выброс

На севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества.

В Крыму произошел химический выброс

Об этом заявил так называемый "вице-премьер" Крыма Игорь Михайличенко, сообщает "РИА Новости".

В городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.

В Армянск экстренно выехала группа экологов и  представители прокуратуры.

Люди в сети жалуются на проблемы с дыханием, зуд и сыпь.

Как сообщал "УРА-Информ", в понедельник вечером, 27 августа, в городе Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории металлургического комбината имени Ильича. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.


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