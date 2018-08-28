09:58 28.08.2018 | Происшествия | Новости
100202298:nastya

В Японии около шести тысяч человек попали в больницу из-за жары

Всего за неделю в Японии от теплового удара скончались два человека и 5890 человек были госпитализированы. Об этом сообщило Главное пожарное управление страны.

В Японии около шести тысяч человек попали в больницу из-за жары

По сравнению с относительно прохладной предыдущей неделей, когда в больницы обратились 3669 человек, рост количества пострадаших составил 1,6 раза.

уже месяц на всей территории Японии установилась жаркая погода. Этим летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны. Самой высокой стала температура 41,1 градуса, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля. От аномальной жары погибли десятки людей.

Синоптики предупреждают, что жаркая погода в Японии продержится до начала-середины сентября.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в канадской провинции Квебек число погибших от жары выросло до 33 человек. Так, основное число погибших составляют пожилые люди возрастом от 50 до 90 лет. Большинство из них не имеют родственников и проживают в относительной изоляции, что и стало основной причиной их преждевременной кончины.


Поделиться
Читайте также:
 
ГСЧС предупреждает об изменениях в погодных условиях Украины В Украине во вторник сохранится чрезвычайная пожароопасность В Украине запущено технологию платежей SWIFT gpi В Украине перестали продавать билеты на ряд поездов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив