В Японии около шести тысяч человек попали в больницу из-за жары

По сравнению с относительно прохладной предыдущей неделей, когда в больницы обратились 3669 человек, рост количества пострадаших составил 1,6 раза.

уже месяц на всей территории Японии установилась жаркая погода. Этим летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны. Самой высокой стала температура 41,1 градуса, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля. От аномальной жары погибли десятки людей.

Синоптики предупреждают, что жаркая погода в Японии продержится до начала-середины сентября.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в канадской провинции Квебек число погибших от жары выросло до 33 человек. Так, основное число погибших составляют пожилые люди возрастом от 50 до 90 лет. Большинство из них не имеют родственников и проживают в относительной изоляции, что и стало основной причиной их преждевременной кончины.