Во Львовской области автомобиль въехал в электроопору, десятки пострадавших

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Известно, что водитель легкового автомобиля "Хонда аккорд" не справился с управлением, в результате чего въехал в электроопору, а потом повредил ограду соседних домов.

Так, сам водитель и семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сейчас все находятся в больнице. Состояние здоровья водителя тяжелое, у него комбинированная травма и правосторонний пневмоторакс.

У одного ребенка сломано плечо, у второго –сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а у третьего – забой хребта. У остальных пострадавших медики диагностировали переломы и ушибы.

Одну из пострадавших женщин после предоставления медпомощи отпустили домой, остальных транспортировали в различные больницы Львова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.