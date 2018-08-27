10:37 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области автомобиль въехал в электроопору, десятки пострадавших

В городе Бибрка неподалеку Львова произошла авария, из-за чего восемь человек, в том числе трое детей в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Во Львовской области автомобиль въехал в электроопору, десятки пострадавших

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Известно, что водитель легкового автомобиля "Хонда аккорд" не справился с управлением, в результате чего въехал в электроопору, а потом повредил ограду соседних домов.

Так, сам водитель и семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сейчас все находятся в больнице. Состояние здоровья водителя тяжелое, у него комбинированная травма и правосторонний пневмоторакс.

У одного ребенка сломано плечо, у второго –сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а у третьего – забой хребта. У остальных пострадавших медики диагностировали переломы и ушибы.

Одну из пострадавших женщин после предоставления медпомощи отпустили домой, остальных транспортировали в различные больницы Львова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.  По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.


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