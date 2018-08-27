В центре Харькова стреляли, есть пострадавший

В результате чего пострадал один мужчина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в районе одиннадцати часов правоохранителям сообщили о стрельбе на территории площади Героев Небесной Сотни.

Уже на месте полиция установила, что между четырьмя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт, в результате которого один из них произвел выстрел в сторону потерпевшего из травматического пистолета "Форт-12". В результате происшествия рваные раны щеки получил 45-летний мужчина, от госпитализации он отказался.

В настоящее время 42-летний мужчина, который открыл стрельбу, задержан. По данному факту открыто уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 августа в Ровно водитель такси устроил стрельбу из травматического пистолета по пассажирам. В результате инцидента один из пассажиров, 30-летнего жителя Ровно, госпитализировали в больницу. Угрозы его жизни нет.