В Славянске маршрутка столкнулась с микроавтобусом, пострадали четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре пассажира. При этом трое из них госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, авария произошла около восьми часов утра на улице Центральной.

В результате столкновения трех пострадавших скорая помощь увезла в Городскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии. Еще одной женщине помощь была оказана на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера, 26 августа, во Львовской области, в результате столкновения автомобиля Honda Accord с электрической опорой пострадали 8 человек, среди которых трое детей.