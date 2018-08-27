10:32 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Славянске маршрутка столкнулась с микроавтобусом, пострадали четыре человека

В городе Славянске Донецкой области в понедельник утром, 27 августа, маршрутка столкнулась с микроавтобусом.

В Славянске маршрутка столкнулась с микроавтобусом, пострадали четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре пассажира. При этом трое из них госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, авария произошла около восьми часов утра на улице Центральной.

В результате столкновения трех пострадавших скорая помощь увезла в Городскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии. Еще одной женщине помощь была оказана на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера, 26 августа, во Львовской области, в результате столкновения автомобиля Honda Accord с электрической опорой пострадали 8 человек, среди которых трое детей.


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