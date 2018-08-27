В Лисичанске в частном доме прогремел взрыв, пострадала женщина - ФОТО

В результате инцидента пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, взрыв прогремел а доме на улице Волгоградской сегодня утром.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности газового котла, пострадала 36-летняя женщина.

Уже на месте спасатели установили, что во время взрыва пострадала женщина, она получила ожоги второй степени (около 50%). Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение больницы города Лисичанск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области в населенном пункте Кряковка боевики из минометов обстреляли жилой дом.