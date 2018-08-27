13:59 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Лисичанске в частном доме прогремел взрыв, пострадала женщина - ФОТО

В городе Лисичанск Луганской области в понедельник, 27 августа, в одному из частных домов произошел взрыв.

В Лисичанске в частном доме прогремел взрыв, пострадала женщина - ФОТО

В результате инцидента пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, взрыв прогремел а доме на улице Волгоградской сегодня утром.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности газового котла, пострадала 36-летняя женщина.

Уже на месте спасатели установили, что во время взрыва пострадала женщина, она получила ожоги второй степени (около 50%). Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение больницы города Лисичанск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области в населенном пункте Кряковка боевики из минометов обстреляли жилой дом.


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