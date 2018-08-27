17:57 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Русановке похитили мужчину

В Днепровском районе Киева 26 августа произошло похищение человека. Удалось задержать только двоих похитителей, третий скрылся.

В Киеве на Русановке похитили мужчину

Об этом сообщает kiev.sq.com.ua.

26 августа около шести часов на улице Раисы Окипной, 2 трое налетчиков схватили прохожего, затолкали в автомобиль Volkswagen и увезли.

Потерпевший сопротивлялся, кричал и звал на помощь. В ходе проведения операции Перехват правоохранители вышли на след похитителей и организовали погоню.

Злоумышленники заехали в тупик на улице Жукова, 13/15. Удалось задержать только двоих похитителей. Третий скрылся.

Как сообщал "УРА-Информ", 26 августа, в Киеве на пересечении Антоновича и Федорова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторской машины.


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