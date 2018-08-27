В Киеве на Русановке похитили мужчину

В Днепровском районе Киева 26 августа произошло похищение человека. Удалось задержать только двоих похитителей, третий скрылся.
Об этом сообщает kiev.sq.com.ua.
26 августа около шести часов на улице Раисы Окипной, 2 трое налетчиков схватили прохожего, затолкали в автомобиль Volkswagen и увезли.
Потерпевший сопротивлялся, кричал и звал на помощь. В ходе проведения операции Перехват правоохранители вышли на след похитителей и организовали погоню.
Злоумышленники заехали в тупик на улице Жукова, 13/15. Удалось задержать только двоих похитителей. Третий скрылся.
Как сообщал "УРА-Информ", 26 августа, в Киеве на пересечении Антоновича и Федорова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторской машины.