В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчина

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции области.

Известно, что машинист не заметил мужчину, который сидел на путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм 36-летний житель села Пересечное погиб на месте.

Из-за происшествия движение поездов было остановлено на 1 час 15 минут. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус. Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением на крутом участке дороги, где требовалось снизить скорость до минимума.