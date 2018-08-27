13:30 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчина

Сегодня ранним утром 27 августа в Харьковской области на железнодорожном перегоне Пересечное-Шпаковка электропоезд сообщением Золочев-Харьков сбил насмерть мужчину.

В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчина

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции области.

Известно, что машинист не заметил мужчину, который сидел на путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм 36-летний житель села Пересечное погиб на месте.

Из-за происшествия движение поездов было остановлено на 1 час 15 минут. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус. Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением на крутом участке дороги, где требовалось снизить скорость до минимума. 


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