03:00 27.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Иране разбился истребитель F-5

В воскресенье, 26 августа, в юго-западной провинции Хузестан разбился истребитель F-5 иранских ВВС.

В Иране разбился истребитель F-5

В результате инцидента пилот погиб. Как сообщает ТАСС, самолет потерпел крушение при попытке пилота посадить его в городе Дизфуль.

Второй пилот выжил и был госпитализирован, о его состоянии информации нет. Отмечается, что этот истребитель использовался для тренировочных полетов.

По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности, когда истребитель приземлялся.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей.


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