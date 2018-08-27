В Иране разбился истребитель F-5

В результате инцидента пилот погиб. Как сообщает ТАСС, самолет потерпел крушение при попытке пилота посадить его в городе Дизфуль.

Второй пилот выжил и был госпитализирован, о его состоянии информации нет. Отмечается, что этот истребитель использовался для тренировочных полетов.

По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности, когда истребитель приземлялся.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей.