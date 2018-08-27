В Днепре семья оказалась под колесами маршрутки - ФОТО

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого маршрутное такси не остановилось на пешеходном переходе и наехало на семью с детской коляской. Об этом сообщает Информатор.
Отмечается, что в результате аварии пострадала 6-месячная девочка, которая находилась в коляске, и 5-летний мальчик.
Известно, что водитель транспортного средства ехал на зеленый сигнал светофора.
Как отметили правоохранители, обоих детей госпитализировали. У девочки ссадины и ушибы, а у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он якобы устал.
В данное время проводится следствие.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Киево-Житомирской трассы столицы фура "смяла" легковой автомобиль. По предварительной информации, шофер грузового авто не заметил иномарку, которая пыталась обогнать его. Машина совершала маневр в районе, так называемой "слепой зоны".