В Днепре семья оказалась под колесами маршрутки - ФОТО

Отмечается, что в результате аварии пострадала 6-месячная девочка, которая находилась в коляске, и 5-летний мальчик.

Известно, что водитель транспортного средства ехал на зеленый сигнал светофора.

Как отметили правоохранители, обоих детей госпитализировали. У девочки ссадины и ушибы, а у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он якобы устал.

В данное время проводится следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Киево-Житомирской трассы столицы фура "смяла" легковой автомобиль. По предварительной информации, шофер грузового авто не заметил иномарку, которая пыталась обогнать его. Машина совершала маневр в районе, так называемой "слепой зоны".