09:37 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202215:nastya

В Днепре семья оказалась под колесами маршрутки - ФОТО

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого маршрутное такси не остановилось на пешеходном переходе и наехало на семью с детской коляской. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре семья оказалась под колесами маршрутки - ФОТО

Отмечается, что в результате аварии пострадала 6-месячная девочка, которая находилась в коляске, и 5-летний мальчик.

Известно, что водитель транспортного средства ехал на зеленый сигнал светофора.

Как отметили правоохранители, обоих детей госпитализировали. У девочки ссадины и ушибы, а у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он якобы устал.

В данное время проводится следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Киево-Житомирской трассы столицы фура "смяла" легковой автомобиль. По предварительной информации, шофер грузового авто не заметил иномарку, которая пыталась обогнать его. Машина совершала маневр в районе, так называемой "слепой зоны".


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп запретил Белому дому публиковать некролог о героизме сенатора Джона Маккейна - СМИ Украина уже заполнила ПХГ газом на 46% На Прикарпатье из-за оползня перекрыт проезд к пяти горным селам В Китае подсчитали ущерб от летних наводнений
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив