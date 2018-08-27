05:00 27.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Чикаго произошел пожар в жилом доме, погибли шесть детей и двое взрослых - ФОТО

В американском городе Чикаго в ночь на воскресенье, 26 августа, в жилом доме произошел пожар.

В Чикаго произошел пожар в жилом доме, погибли шесть детей и двое взрослых - ФОТО

В результате происшествия погибли шесть детей и двое взрослых. Как сообщает CNN, еще два ребенка пострадали. Их доставили в больницу.

Также из-за перенапряжения был госпитализирован один из пожарных.

По словам местного комиссара Хосе Сантьяго, такого пожара не было в течение многих лет - такого количества смертей и травм в одном месте, - заявил он, добавив, что причины возгорания устанавливаются.

В полиции ткже рассказала, что пожар начался на втором этаже здания. На первом этаже никто не проживает. В доме не было датчиков пожарной сигнализации.

Напомним, как сообща УРА-Информ, сегодня ночью на одном из складских помещений Львова произошел пожар. Инцидент произошел по улице Грабовского в кирпичном одноэтажном складском помещении.


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