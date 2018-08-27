14:56 27.08.2018 | Происшествия | Новости
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Украинка выжила на Эльбрусе благодаря фонарику

Спасатели эвакуировали с Эльбруса украинку, которая устала и подала фонариком сигналы о бедствии.

Украинка выжила на Эльбрусе благодаря фонарику

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в воскресенье.

Женщину спустили с Эльбруса, она жива и здорова. Украинка не могла самостоятельно спуститься от усталости.

На сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщается, что к ним поступила информация о том, что на Эльбрусе на высоте 5250 м туристка из Украины подает сигналы фонариком о помощи и не может передвигаться самостоятельно.

Для оказания помощи выходили трое спасателей которые и сняли украинку с горы.

Как сообщал "УРА-Информ", в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря в российких горах замерз альпинист. Об этом передает МЧС России. Сообщается, что тело погибшего австрийского туриста удалось обнаружить благодаря поисково-спасательной операции специального отряда МЧС.


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