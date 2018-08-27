Поселок в Луганской области оказался под обстрелом боевиков

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, всего за сутки враг четыре раза нарушал режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

Кроме этого, в направлении Крымского сепаратисты открывали огонь из 122-мм пушек, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям ВСУ вблизи Новотошковского и Троицкого применялись 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины. При этом четыре раза противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет.