11:24 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Поселок в Луганской области оказался под обстрелом боевиков

Поздно вечером 26 августа, пророссийские боевики подвергли обстрелу село Кряковка Новоайдарского района Луганской области. Из-за многочасовой стрельбы был поврежден жилой дом.

Поселок в Луганской области оказался под обстрелом боевиков

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, всего за сутки враг четыре раза нарушал режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

Кроме этого, в направлении Крымского сепаратисты открывали огонь из 122-мм пушек, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям ВСУ вблизи Новотошковского и Троицкого применялись 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины. При этом четыре раза противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет.


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