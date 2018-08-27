09:15 27.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Прикарпатье из-за оползня перекрыт проезд к пяти горным селам

В Ивано-Франковской области в воскресенье вечером, 26 августа, сошел оползень.

На Прикарпатье из-за оползня перекрыт проезд к пяти горным селам

Он перекрыл несколько дорог. В связи с чем по состоянию на утро понедельника прекращено автомобильное сообщение с пятью горными населенными пунктами.

Как сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, после семи часов вечера в Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области поступила информация о том, что в течение дня на территории Верховинского района отмечались осадки в виде дождя.

В результате непогоды возле села Красник Верховинского района произошло смещение грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения "Ильци-Буркут" протяженностью около 30 метров. Для недопущения жертв сотрудники полиции перекрыли проезд для транспортных средств в селах Быстрец, Дземброня, Топильче, Елене и Явирнык.

На данный момент на месте происшествия работает выездное заседание специальной комиссии, котоаря должна пределить первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле, в Одесской области в курортном городе Южный произошел значительный сдвиг почвы и поднялось морское дно, что вызвало гибель прибрежной морской флоры и фауны Черного моря.


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