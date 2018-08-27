На Львовщине машина слетела с моста, три человека пострадали - ФОТО

В результате падения травмы получили три человека. При этом среди пострадавших - пятилетний мальчик.

Как сообщает региональное управление Национальной полиции, инцидент произошел на автодороге Львов-Самбор-Ужгород в селе Стрелки.

Установлено, что местный житель на Skoda Octavia не справился с управлением и съехал с моста в реку, в результате чего машина перевернулась.

Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с диагнозом травма тела, закрытая черепно-мозговая травма, переломы бедра и голени. Также в медицинское учреждение с травмами доставлены двое его пассажиров – 33-летняя женщина и 5-летний мальчик, односельчане водителя.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Рокитновском районе Ровенской области в воскресенье, 26 августа, подростки разбились на мотоцикле.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое юношей. Еще один молодой человек попал в реанимацию.