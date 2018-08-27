Количеств жертв наводнений в Индии превысило 440 человек

Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщает агентство Anadolu, местные власти эвакуировали 800 тысяч человек.

Кроме того, более пяти тысяч человек находятся в пунктах временного размещения.

В регионе идут поисково-спасательные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии свыше миллиона человек покинули свои дома и были перемещены в лагеря для беженцев из-за ливней и наводнений в штате Керала.

В затопленных районах вода достигает уровня 60 сантиметров от земли. Движение машин по дорогам заблокировано. При этом дожди продолжаются, но уже с меньшей интенсивностью, чем ранее.

В связи с наводнениями, правительство штата Керала призвало людей не игнорировать распоряжение об эвакуации. Учитывая прогнозы в регионе, закрыли аэропорт до 26 августа. Ранее в Индии ввели режим чрезвычайного времени из-за ливня.