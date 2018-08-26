Во Львове загорелись продуктовые склады - ВИДЕО

Инцидент произошел по ул. Грабовского 11 в кирпичном одноэтажном складском помещении. На место возгорания по вызовы прибыли 4 единицы пожарной техники и 12 спасателей. Однако, из-за большой площади горения и отсутствие водоисточников был объявлен повышенный номер вызова.

Пожарным пришлось соорудить специальный механизм, при помощи которого они вытягивали из помещения автомобили, спасатели оттягивали их подальше от огня самодельной лебедкой. В результате пожара полностью пострадала крыша складского помещения, стены и несколько хозяйственных сооружений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня ночью в Киеве произошел пожар в комнате университетского общежития.