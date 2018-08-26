В центе Киева иномарка протаранил инкассаторский бус - ФОТО

По предварительной информации, на проезжей части столкнулись Volkswagen и инкассаторский Mercedes. По предварительной информации. водитель "немца" не пропустил служебное авто на одном из поворотов, заранее совершив маневр в сторону буса. От удара машина несколько раз перевернулась.

В результате аварии пострадал сотрудник инкассации, в срочном порядке был госпитализирован в ближайшую больницу. Оба транспорта получили сильные механические повреждения.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и медики. Правоохранители также будут выяснять обстоятельства ДТП и смотреть запись с камер наблюдения расположенных рядом заведений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.