17:19 26.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центе Киева иномарка протаранил инкассаторский бус - ФОТО

Сегодня, 26 августа, в Киеве на пересечении Антоновича и Федорова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторской машины. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центе Киева иномарка протаранил инкассаторский бус - ФОТО

По предварительной информации, на проезжей части столкнулись Volkswagen и инкассаторский Mercedes. По предварительной информации. водитель "немца" не пропустил служебное авто на одном из поворотов, заранее совершив маневр в сторону буса. От удара машина несколько раз перевернулась. 

В результате аварии пострадал сотрудник инкассации, в срочном порядке был госпитализирован в ближайшую больницу. Оба транспорта получили сильные механические повреждения.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и медики. Правоохранители также будут выяснять обстоятельства ДТП и смотреть запись с камер наблюдения расположенных рядом заведений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.


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