12:55 26.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пьяный автомобилист пытался дать патрульным взятку

Сегодня, 26 августа, столичные патрульные задержали нетрезвого водителя, который предлагал им неправомерную выгоду. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В столице пьяный автомобилист пытался дать патрульным взятку

Сообщается, что работники государственной службы охраны остановили за нарушение ПДД автомобиль марки "Киа", который двигался на большой скорости, опасно маневрировал, а также игнорировал светофор. 

У нарушителя ПДД обнаружили явные признаки алкогольного опьянения - запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук, нечеткая речь. По предложению патрульных пройти тест на состояние опьянения на месте или в медучреждении, мужчина отказался.

Кроме того, при составлении патрульными админматериалов на нарушителя, то залез в служебный автомобиль и положил в подстаканник 100 американских долларов и 110 гривен. Инспекторы немедленно задержали водителя и вызвали на место следственно-оперативная группа, для фиксации этого факта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на площади Шевченко сотрудники патрульной полиции задержали нетрезвого экс-посла  Украины в США Александра Моцика. 


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