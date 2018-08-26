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В столице девушка пыталась покончить жизнь самоубийством - ФОТО

В субботу, 25 августа, на одной из станций столичного метрополитена молодая девушка пыталась броситься на рельсы. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице девушка пыталась покончить жизнь самоубийством - ФОТО

Инцидент произошёл вчера вечером на станции метро "Дворец спорта". Пострадавшей оказалась19-ти летняя девушка, которая бросилась под поезд, к счастью, она упала в выемку между рельсов и ее удалось вытянуть на поверхность.

Сотрудники станции быстро отреагировали и вызвали правоохранителей. Приехавшие полицейские сказали, что девушка была в неадекватном состоянии, разговаривать с медиками девушка отказалась. После медицинского осмотра была передана в руки психологов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на станции метро "Левобережная", один из пассажиров попал под поезд


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