В столице девушка пыталась покончить жизнь самоубийством - ФОТО

В субботу, 25 августа, на одной из станций столичного метрополитена молодая девушка пыталась броситься на рельсы. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошёл вчера вечером на станции метро "Дворец спорта". Пострадавшей оказалась19-ти летняя девушка, которая бросилась под поезд, к счастью, она упала в выемку между рельсов и ее удалось вытянуть на поверхность.
Сотрудники станции быстро отреагировали и вызвали правоохранителей. Приехавшие полицейские сказали, что девушка была в неадекватном состоянии, разговаривать с медиками девушка отказалась. После медицинского осмотра была передана в руки психологов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на станции метро "Левобережная", один из пассажиров попал под поезд.