В Словакии перекрыли очередной канал торговли людьми на границе с Украиной

Сообщается, что в районе словацкого пограничного села Грань, что вблизи города Требишев, словацкие пограничники обнаружили самодельный летательный аппарат, который по форме напоминал дельтаплан. Транспортное судно направлялось из Закарпатья и приземлилось в Словакии. На его борту находилось два мигранта из Азии, документов у мужчин при себе не оказалось.

Во время задержания, украинцев пытался оказать сопротивление, поэтому к нему пришлось применить силу, и тот в итоге оказался в больнице. Мужчину сразу же вернулись в Украину в порядке реадмиссии, а Украинская и словаку грозит от 3 до 8 лет тюрьмы за переправку нелегалов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники Сумского отряда задержали группу нелегальных мигрантов из Кубы, которые пытались пересечь государственную границу со стороны России.