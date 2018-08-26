В Ровенской области в результате ДТП погибли двое юношей - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое юношей. Еще один молодой человек попал в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба полиции области, инцидент произошел около девяти часов утра. В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте. 17-летний пассажир умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Еще один подросток находится в реанимации. Все трое юношей - жители села Глинное Рокитновского района.

По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, допустил съезд с обочины в мелиоративную канаву, где столкнулся с деревом. Травмированных парней заметил житель Рокитневщины, который проезжал мимо, и сообщил медикам и полицейским.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева в результате аварии перевернулся инкассаторский автобус, в аварии пострадал один человек.