В Одессе загорелся грузовик с арбузами

По предварительной информации, возгорание автомобильного прицепа с арбузами произошло из-за технических неполадок внутри самого автомобиля. Пожар распространился на общей площади 30 метров кв.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 5:16, в в 5:28 его ликвидировали. В спасательной операции принимало участие 4 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники. Весь урожай арбузов оказался полностью испорченным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киев скоро приплывут херсонские арбузы. Нынешний транзит не раз откладывался, качественную ягоду в таком большом количестве не могли собрать из-за погодных условий.