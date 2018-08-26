06:00 26.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе загорелся грузовик с арбузами

В Одесской области около поселка Молодежное сгорел прицеп с арбузами. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Одессе загорелся грузовик с арбузами

По предварительной информации, возгорание автомобильного прицепа с арбузами произошло из-за технических неполадок внутри самого автомобиля. Пожар распространился на общей площади 30 метров кв.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 5:16, в в 5:28 его ликвидировали. В спасательной операции принимало участие 4 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники. Весь урожай арбузов оказался полностью испорченным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киев скоро приплывут херсонские арбузы. Нынешний транзит не раз откладывался, качественную ягоду в таком большом количестве не могли собрать из-за погодных условий. 


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